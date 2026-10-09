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Газета.ру

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Путин поблагодарил лидеров стран СНГ за поздравления на свой новый год

Путин поблагодарил лидеров стран СНГ за поздравления на свой новый год

Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) поблагодарил присутствующих лидеров за поздравления с прошедшим днем рождения и «новым годом».

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