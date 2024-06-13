Срок и стоимость оформления виз в Россию предлагают изменить

В Минэкономразвития предложили изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы. Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в ходе туристического форума, передает 13 июня ТАСС.
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