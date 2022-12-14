Сам себе мастер

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Не стала выбрасывать чайные коробочки, а накопила 8 шт. Показываю полезную вещь, которую из них сделала

Не стала выбрасывать чайные коробочки, а накопила 8 шт. Показываю полезную вещь, которую из них сделала

У меня периодически накапливаются чайные коробочки. Из них можно делать потрясающие, красивые идеи. В этот разя покажу интересную идею, которую можно сделать, если у Вас в доме много мелочей, которые хочется сложить в одно место, рассортировав по темам.

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