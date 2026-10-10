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Царьград

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Reuters сообщил о 309 пострадавших после атаки на аэропорт Эр-Рияда

Reuters сообщил о 309 пострадавших после атаки на аэропорт Эр-Рияда

В результате атаки на аэропорт Эр-Рияда пострадало 309 человек, сообщает Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

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