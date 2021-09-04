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Как Владимир Путин, выступая на Дальнем Востоке СССР обвинял

Как Владимир Путин, выступая на Дальнем Востоке СССР обвинял

Советский патриот Многим известна нелюбовь Владимира Путина к СССР. На чем основана эта нелюбовь, пока не очень понятно.

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Ирина
Путин постоянно срамится с его "историей " нашей страны . О советском периоде у него "калоши ", бомба Ленина ", большевики развалили СССР и КПСС , о дореволюционном -куча исторических ошибок .
Василий Иванович
А фото где, Иришка-Пустышка? Шо, - дочь "охвицера? Наберите в рот гов.а, да и плюньте со страшной силой в сторону Кремля. Говорят полегчает, может уснете.
Семенков Александр
Очередной бред Великого Рулевого.
Юра Терских
У обнуленыша совсем крышу сносит.
Нина Синельникова
На последнем ВЭФ Путин признал, что СССР все-таки вел строительство на Дальнем Востоке
валентина Пунашева
Тролии, хватит тут вонять и тянуть на Путина. Из-за бугра видно воняете. Успехи России при Путине не дают Вам видно покоя.
Ирина
Путинские платные тролли ,поменяйте ,наконец ,методички . Вы же сами себя "палите ".
Nina Geyer
Даже удивительно , что есть ещё такие дуры ! В России не живу , но могу сказать одно , что для Америки - президент Путин как кость в горле . Ну , очень хочеться , чтобы он ушёл на пенсию . Президент Путин самый влиятельный и уважаемый человек в мире ! Гордитесь вашим президентом .
Алексей Зверев
Не давно был в Свободном (Амурская обл. ), что могу сказать: Самый натуральный савок с праворульными машинами и советскими постройками !!! Аж ностальгия взяла !!!
Ирина
У врагов коммунистов куча плебейских понтов ,но полностью отсутствует чувство собственного достоинства ,вы 30 лет после захвата вами РСФСР сами признаетесь ,что вы ни черта своего хорошего не сделали для России и российского народа .
Алексей Зверев
Без понтовая вЫ наша !!! Что вЫ сделали хорошего для России и народа ??? Только гав-гав !!! Методичку закажи у Анального !!!🙈🙉🙊🐷

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