Как Владимир Путин, выступая на Дальнем Востоке СССР обвинял

Темы дняПолитикаКак Владимир Путин, выступая на Дальнем Востоке СССР обвинял Советский патриот Многим известна нелюбовь Владимира Путина к СССР. На чем основана эта нелюбовь, пока не очень понятно.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаПутин постоянно срамится с его "историей " нашей страны . О советском периоде у него "калоши ", бомба Ленина ", большевики развалили СССР и КПСС , о дореволюционном -куча исторических ошибок .Василий ИвановичА фото где, Иришка-Пустышка? Шо, - дочь "охвицера? Наберите в рот гов.а, да и плюньте со страшной силой в сторону Кремля. Говорят полегчает, может уснете.Семенков АлександрОчередной бред Великого Рулевого.Юра ТерскихУ обнуленыша совсем крышу сносит.НСНина СинельниковаНа последнем ВЭФ Путин признал, что СССР все-таки вел строительство на Дальнем ВостокеВПвалентина ПунашеваТролии, хватит тут вонять и тянуть на Путина. Из-за бугра видно воняете. Успехи России при Путине не дают Вам видно покоя.ИИринаПутинские платные тролли ,поменяйте ,наконец ,методички . Вы же сами себя "палите ".NGNina GeyerДаже удивительно , что есть ещё такие дуры ! В России не живу , но могу сказать одно , что для Америки - президент Путин как кость в горле . Ну , очень хочеться , чтобы он ушёл на пенсию . Президент Путин самый влиятельный и уважаемый человек в мире ! Гордитесь вашим президентом .Алексей ЗверевНе давно был в Свободном (Амурская обл. ), что могу сказать: Самый натуральный савок с праворульными машинами и советскими постройками !!! Аж ностальгия взяла !!!ИИринаУ врагов коммунистов куча плебейских понтов ,но полностью отсутствует чувство собственного достоинства ,вы 30 лет после захвата вами РСФСР сами признаетесь ,что вы ни черта своего хорошего не сделали для России и российского народа .Алексей ЗверевБез понтовая вЫ наша !!! Что вЫ сделали хорошего для России и народа ??? Только гав-гав !!! Методичку закажи у Анального !!!🙈🙉🙊🐷Комментировать
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