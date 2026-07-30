В России обсуждают возврат налога за аренду жилья для молодых семей

Инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на семьи, которые пока не могут позволить себе покупку собственного жилья В России нужно ввести налоговую льготу для молодых семей, арендующих жилье, заявил депутат Госдумы Николай Новичков в интервью "Абзацу".