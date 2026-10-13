Йемен: Турки аль-Малики, представитель возглавляемых Саудовской Аравией коалиционных сил, объявил во второй половине дня, что вскоре будет выпущено предупреждение, призывающее мирных жителей эвакуировать объекты в Сане перед военной операцией.
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