Инопланетяне объявляют войну… человечеству? Нет, наоборот!

Вчера, 24 марта 2024 года, произошло событие, которое может навсегда изменить ход истории. Группа инопланетян, прибывших на Землю, объявила о своем намерении… помешать людям истребить друг друга в войнах.
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