Дышать свободно. Учёные узнали, как вычислять риск приступа астмы в холода

Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания разработали способ, как с наступлением холодного времени года прогнозировать приступы бронхиальной астмы у пациентов.
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