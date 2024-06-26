Из Калужской области принудительно выдворили мигранта

Гражданина Узбекистана пришлось принудительно выдворять из Калужской области за пределы России. Срок временного пребывания мигранта истёк, а он не торопился на свою родинуГражданина Узбекистана пришлось принудительно выдворять из Калужской области за пределы России.
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