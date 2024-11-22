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WorldVelosport

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«Международная серия ФВСР по велокроссу» в сезоне 2024−2025

Новость молния и с эффектом «ВАУ»! Мы ведь с вами знаем, что осень и зима не повод прощаться с сезоном! Тем более, когда нас ждет увлекательное и грандиозное событие в велокроссе! Мы начинаем захватывающую серию велокросса сезона 2024−2025, встречаем «Международная серия ФВСР по велокроссу» / FVSR international cyclo-cross series! Уже в эти выходные в Архипо-Осиповке.

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