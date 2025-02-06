Мир космоса 2025

Несколько захватывающих фотографий мира космоса 2025 года. На этом снимке космического телескопа Хаббл NASA/ESA изображена великолепная спиральная галактика NGC 5643, которая находится примерно в 40 миллионах световых лет от нас в созвездии Волка.
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