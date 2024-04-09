Босер – 3-й игрок «Ванкувера» за последние 20 лет, забивший 40+ голов за сезон

Нападающий «Ванкувера» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Вегаса» (4:3). Теперь на счету Брока Босера 73 (40+33) очка в 78 играх регулярного чемпионата-2023/24.
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