Скип Бэйлесс: «Яннис – машина по выбиванию статистики в регулярке. «Бакс» без него становятся лучше»

Известный телеведущий Скип Бэйлесс считает, что потеря 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо из-за травмы колена только помогает «Милуоки» в финале Восточной конференции с «Атлантой» (3-2).
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