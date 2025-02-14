Путин поручил повысить ответственность банков при хищении мошенниками средств клиентов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии.