Путин поручил повысить ответственность банков при хищении мошенниками средств клиентов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии.
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