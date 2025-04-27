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Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Аргументы недели Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет Если кто до сих пор не видит — то вот вам результаты той политики, которую проводила страна последние годы.

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Комментарии
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Владимир Красноперов
Он все правильно говорит.Пока власти России позволяют это делать,так и будет.Если это сейчас не остановить,то завтра уже будет поздно.Так,что пусть узбеки делают то,что им позволяет власть России.
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