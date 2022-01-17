Военно-политический эксперт Яков Кедми оценил ультиматум России к Западу в вопросе гарантий безопасности, рассказав к Сообщение «Перешли Рубикон»: Кедми оценил ультиматум России Западу в вопросе гарантий безопасности появились сначала на Листай.