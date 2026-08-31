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Число жертв паводка в Непале превысило 900

Число жертв паводка в Непале превысило 900

Более 900 человек стали жертвами наводнения в Непале, обрушившегося на северные районы на прошлой неделе.

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