Как я безошибочно отличаю хорошего врача от плохого в поликлинике. 50 лет наблюдений не прошли даром

Бывает, заходишь в кабинет, и врач с тобой на одной волне - смотрит в глаза, слушает, спрашивает. А бывает – перед тобой нечто в белом халате, с лицом, которое ясно даёт понять: «Ну что ты от меня хочешь?» Чтобы не тратить время и нервы, я выделил три признака, по которым можно сразу понять, стоит ли этому специалисту доверять.