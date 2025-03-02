ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Сергей Никитин
    я вот в германиях ваших не был давно...глазики мои видят германских баб на сторонних сайтах-фейсах и протчих инстагра...Немка приехала в ...
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    Видимо это у них там мода на сегодня такая.)) А Чеботина вообще умничка, вы правы. И вам добра и мира.Губительная репут...
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Как я безошибочно отличаю хорошего врача от плохого в поликлинике. 50 лет наблюдений не прошли даром

Как я безошибочно отличаю хорошего врача от плохого в поликлинике. 50 лет наблюдений не прошли даром

Бывает, заходишь в кабинет, и врач с тобой на одной волне - смотрит в глаза, слушает, спрашивает. А бывает – перед тобой нечто в белом халате, с лицом, которое ясно даёт понять: «Ну что ты от меня хочешь?» Чтобы не тратить время и нервы, я выделил три признака, по которым можно сразу понять, стоит ли этому специалисту доверять.

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