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Малькевич: игнорировать масштабное распространение фейков недопустимо

Малькевич: игнорировать масштабное распространение фейков недопустимо

Фейки являются серьезным вызовом современности. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети "Интернет" Александр Малькевич.

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