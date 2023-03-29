Малькевич: игнорировать масштабное распространение фейков недопустимо

Фейки являются серьезным вызовом современности. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети "Интернет" Александр Малькевич.
Фейки являются серьезным вызовом современности. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети "Интернет" Александр Малькевич.
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