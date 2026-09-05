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А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября

А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября

Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву — "с полуночи сегодня", сообщил 5 сентября 2026 года Дмитрий Песков.

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