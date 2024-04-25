На Маркса в Омске продают ресто-паб за 10 миллионов. Владелец утверждает, что переезжает в другой город.
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На Маркса в Омске продают ресто-паб за 10 миллионов. Владелец утверждает, что переезжает в другой город.