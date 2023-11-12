Джонсон предложил проект для предотвращения шатдауна без помощи Украине и Израилю

США во второй раз за два месяца оказались на грани шатдауна. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил двухэтапный законопроект для предотвращения шатдауна (прекращение финансирования правительства).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии