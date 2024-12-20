Поскольку абхазские власти решили развестись с Россией - и зто в плохих намерениях к России- пусть они страдают от последствий... Это также научит их простой ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свои решения.

Владимир Дудкин

Как бы Симонян не отстаивала Россию, на первом месте для неё стоят интересы армян в России. А по поводу Абхазии - чтобы ценить даже сухарик, надо поголодать...