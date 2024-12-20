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Отказали лично Путину. "Живите как хотите": Россия отказалась содержать неблагодарную Абхазию

Отказали лично Путину. "Живите как хотите": Россия отказалась содержать неблагодарную Абхазию

Царьград Коллаж Царьграда Не успели абхазские революционеры толком порадоваться отстранению от власти президента Аслана Бжании и премьер— министра Александра Анкваба, а в республике уже разразился серьёзный энергетический кризис.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Поскольку абхазские власти решили развестись с Россией - и зто в плохих намерениях к России- пусть они страдают от последствий... Это также научит их простой ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свои решения.
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7 час.
Владимир Дудкин
Как бы Симонян не отстаивала Россию, на первом месте для неё стоят интересы армян в России. А по поводу Абхазии - чтобы ценить даже сухарик, надо поголодать...
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45 мин.

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