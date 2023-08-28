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US Open. 1-й круг. Карацев сыграет с Лехечкой, Сафиуллин – с Чеккинато, Джокович встретится с Мюллером, Циципас – с Раоничем

Аслан Карацев поборется с Иржи Лехечкой. Стефанос Циципас встретится с Милошем Раоничем. Сетка здесь.

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