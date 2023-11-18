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У Левандовского 3 гола в 6 матчах отбора Евро-2024: 2 из них – Фарерам (1 с пенальти). Польша набрала 7 из возможных 18 очков в этих играх

У Левандовского 3 гола в 6 матчах отбора Евро-2024: 2 из них – Фарерам (1 с пенальти). Польша набрала 7 из возможных 18 очков в этих играх

Нападающий сборной Польши провел 6 матчей в рамках отборочного турнира Евро-2024. Он отличился тремя мячами: в матче против Молдовы (2:3) он забил 1 гол, а в игре с Фарерскими островами (2:0) сделал дубль, забив один из мячей с пенальти.

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