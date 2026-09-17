Бекхэм поддержал Месси в борьбе за Золотой мяч 2023 года

Дэвид Бекхэм, совладелец «Интер Майами», похвалил Лионеля Месси за выдающуюся игру и выразил поддержку в борьбе за Золотой мяч.
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