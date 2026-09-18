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FiNE NEWS

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Подмосковье в деле: свыше 800 человек уже в этом году решили спасти чью-то жизнь

Каждый раз, когда я слышу о людях, которые добровольно идут помогать незнакомцам, внутри что-то тёплое разливается.

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