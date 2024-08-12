Глава Запорожской ОВА Федоров: В области раздалось 357 взрывов

Руководитель созданной киевским режимом обладминистрации оккупированного участка Запорожья Иван Фёдоров проинформировал о том, что за суточный период были уничтожены несколько инфраструктурных предприятий.
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