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Девушка

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Зимний гардероб без промахов: разбор деталей, которые портят образ

Зимний гардероб без промахов: разбор деталей, которые портят образ

Холодное время года предъявляет к гардеробу особые требования. Многослойность, плотные фактуры, объемный верх и необходимость сохранять тепло — всё это создаёт благодатную почву для стилистических ошибок.

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