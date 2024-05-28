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Экс-директор «Адмирала» об обмене Серебрякова в СКА: «На нем очень многое строилось. От его ухода мы больше потеряли, чем приобрели» 

— Говорят, что «Адмирал» хорошо заработал на Никите Серебрякове за счет того, что прошлой весной он не ушел в СКА, а переподписал контракт с вашим тогдашним клубом и только осенью за компенсацию отправился в Питер.

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