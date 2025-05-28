Роскомнадзор заблокировал более 800 материалов о продаже ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Информация удаляется на основании судебных решений Роскомнадзор с сентября 2016 года удалил или заблокировал свыше 800 материалов в Сети с информацией о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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