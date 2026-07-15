Валерий Горелых: В Свердловской области полиция разыскивает двух пропавших несовершеннолетних братьев 12-ти и 8-ми лет

В Первоуральском муниципальном округе полиция проводит широкомасштабные поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения двух мальчишек, родных братьев 8-ми летнего Артема и 12-ти летнего Владислава Кочевых, которые накануне, 14 июля в 13.