Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Валерий Горелых: В Свердловской области полиция разыскивает двух пропавших несовершеннолетних братьев 12-ти и 8-ми лет

Валерий Горелых: В Свердловской области полиция разыскивает двух пропавших несовершеннолетних братьев 12-ти и 8-ми лет

В Первоуральском муниципальном округе полиция проводит широкомасштабные поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения двух мальчишек, родных братьев 8-ми летнего Артема и 12-ти летнего Владислава Кочевых, которые накануне, 14 июля в 13.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии