Не скрыться даже за границей: Нетребко атаковали мошенники вслед за Долиной

Певица пожаловалась подписчикам. Анна Нетребко Социальные сетиПосле того, как 68-летняя Лариса Долина стала жертвой крупной аферы и лишилась квартиры в Москве и 200 миллионов рублей, многие знаменитости стали признаваться, что тоже сталкивались с мошенниками.