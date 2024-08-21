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Не скрыться даже за границей: Нетребко атаковали мошенники вслед за Долиной

Не скрыться даже за границей: Нетребко атаковали мошенники вслед за Долиной

Певица пожаловалась подписчикам. Анна Нетребко Социальные сетиПосле того, как 68-летняя Лариса Долина стала жертвой крупной аферы и лишилась квартиры в Москве и 200 миллионов рублей, многие знаменитости стали признаваться, что тоже сталкивались с мошенниками.

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