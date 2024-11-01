Виттория Черетти готовится стать женой Ди Каприо

Модель готова на всё ради своего бойфренда. Виттория Черетти намерена женить на себе Лео LEGION-MEDIA26-летняя Виттория Черетти, которая в настоящее время встречается сЛеонардо Ди Каприо, очень серьезно относится к своей «миссии» подруги знаменитого актера.
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