В Брянске арестован подельник обвиняемого в мошенничестве депутата Павлова

С декабря 2020 года по декабрь 2021-го путем обмана и злоупотребления доверием получили от предпринимателя 35 млн рублей за услуги по получению разрешения на ввод в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра, - рассказали 29 июня .