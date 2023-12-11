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Кто и зачем ускоренно уничтожает Запад?

Кто и зачем ускоренно уничтожает Запад?

Велик соблазн удариться в конспирологию, но я, с вашего позволения, воздержусь, как воздержусь от теории заговора, что, по существу, одно и то же.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
автору респект.
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8 час.
Юрий Золотарев
Чем скорее СДОХНЕТ Запад с  его &quot;ценностями&quot; и &quot;правилами&quot;, тем чище будет воздух на Планете!
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3 час.
zn
zygmund nedialkow
Нормально жить человечество не может без жёстких мер.
Ответить
58 мин.

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