Велик соблазн удариться в конспирологию, но я, с вашего позволения, воздержусь, как воздержусь от теории заговора, что, по существу, одно и то же.
Кто и зачем ускоренно уничтожает Запад?
Комментарии
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Аршак Меликджанян
автору респект.
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8 час.
Юрий Золотарев
Чем скорее СДОХНЕТ Запад с его "ценностями" и "правилами", тем чище будет воздух на Планете!
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3 час.
zn
zygmund nedialkow
Нормально жить человечество не может без жёстких мер.
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58 мин.
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