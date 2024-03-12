Кикль: Обсуждавшееся в Стамбуле решение по Украине было хорошим

Политический деятель из Австрии Герберт Кикль обратил внимание на то, что Российская Федерация и киевский режим сумели выработать реализуемое и подходящее для ситуации решение в ходе состоявшегося в Стамбуле диалога.
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