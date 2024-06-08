Выпускник из Красноселькупского района ЯНАО поедет на фестиваль в Петербург

Выпускник школы «Радуга» Анатолий Хохряков отправится на фестиваль «Алые паруса». Приглашение отметить праздник в центре Санкт-Петербурга юноша получил за успешную учебу и активную общественную деятельность, сообщили в администрации Красноселькупского района.
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