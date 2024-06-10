Врач Педиатрического университета объяснила, почему нельзя купаться в фонтане

Можно подцепить разнообразные инфекции Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Елена Эсауленко перечислила главные опасности, которые подстерегают любителей купаться в городских фонтанах.
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