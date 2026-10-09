В России 39 человек осудили за поджоги и диверсии по заданию СБУ

39 жителей 17 регионов России были приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 26 лет за поджоги и диверсии по заданию украинских спецслужб.
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