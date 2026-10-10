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Газета.ру

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Актер Табаков женился на Ксении Ермоленко после четырех лет романа

Актер Табаков женился на Ксении Ермоленко после четырех лет романа

Актер Павел Табаков впервые женился. Кадрами, сделанными на свадьбе с 37-летней Ксенией Ермоленко, он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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