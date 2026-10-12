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Царьград

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Матвеева возглавила объединенное министерство культуры Самарской области

Матвеева возглавила объединенное министерство культуры Самарской области

Екатерина Матвеева, ранее возглавлявшая министерство туризма Самарской области, назначена министром культуры региона после решения об объединении двух ведомств.

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