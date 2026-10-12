Матвеева возглавила объединенное министерство культуры Самарской области

Екатерина Матвеева, ранее возглавлявшая министерство туризма Самарской области, назначена министром культуры региона после решения об объединении двух ведомств.
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