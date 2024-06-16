Лондонский тур Тейлор Свифт может отложить снижение ставки Банком Англии

Рекордный тур Тейлор Свифт продолжает увеличивать потребительские расходы по всем миру.По мнению инвестиционного банка TD Securities, поскольку в августе сотни тысяч преданных поклонников известной певицы приедут Лондон на концерт, экономического подъема в Великобритании может быть достаточно, чтобы отложить возможное сентябрьское снижение процентных ставок, пишет CNBC.