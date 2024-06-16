Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

283 подписчика

Лондонский тур Тейлор Свифт может отложить снижение ставки Банком Англии

Лондонский тур Тейлор Свифт может отложить снижение ставки Банком Англии

Рекордный тур Тейлор Свифт продолжает увеличивать потребительские расходы по всем миру.По мнению инвестиционного банка TD Securities, поскольку в августе сотни тысяч преданных поклонников известной певицы приедут Лондон на концерт, экономического подъема в Великобритании может быть достаточно, чтобы отложить возможное сентябрьское снижение процентных ставок, пишет CNBC.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх