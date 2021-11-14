Про галоши, грибы и вертолеты СССР, который мы потеряли

Кайтэн Камикадзев

Вениамин Мельников В советское я работал на заводе,продукция производимая нами, была востребованы не только внутри страны,но и за рубежом.Заказов было больше ,чем мы могли изготовить.О галошах это лож,он и сам знает об этом.

И ещё одно безмозглое одноклеточное. Ты вообще в курсе полной цитаты про галоши? Ознакомься, я там выше её привёл. Но ты же думать не умеешь, тебе дали лопату говна, ты её сожрал и сидишь радостный воняешь съеденным. Прежде чем кидаться в атаку надо немножко хотя бы подумать (если есть чем), проверить а было ли так на самом деле как преподносит автор и только потом швыряться недоеденным говном на вентилятор. Приятного аппетита говноед!