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Про галоши, грибы и вертолеты СССР, который мы потеряли

Про галоши, грибы и вертолеты СССР, который мы потеряли

автор - Советский патриот В народе говорят, что сами только кошки родятся и грибы растут.

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Комментарии
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Кайтэн Камикадзев
Вениамин Мельников
В советское я работал на заводе,продукция производимая нами, была востребованы не только  внутри страны,но и за рубежом.Заказов было больше ,чем мы могли изготовить.О галошах это лож,он и сам знает об этом.
И ещё одно безмозглое одноклеточное. Ты вообще в курсе полной цитаты про галоши? Ознакомься, я там выше её привёл. Но ты же думать не умеешь, тебе дали лопату говна, ты её сожрал и сидишь радостный воняешь съеденным. Прежде чем кидаться в атаку надо немножко хотя бы подумать (если есть чем), проверить а было ли так на самом деле как преподносит автор и только потом швыряться недоеденным говном на вентилятор. Приятного аппетита говноед!
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1
10 час.
Nikolia Vovchenko
Андрей
тупой советский патриот....очень глупый...
Да какой оно патриот-скорее идиот
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3 час.
Валерий Пашнин
Привязались недруги с этими галошами к Путину В.В. и к другим его высказываниям. Но все и всегда перевирают. Или сами первоисточник не читали (не так слушали) или делают это специально, чтобы нагадить. Не надоело вам господа этим заниматься?
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1 час.

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