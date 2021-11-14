автор - Советский патриот В народе говорят, что сами только кошки родятся и грибы растут.
Про галоши, грибы и вертолеты СССР, который мы потеряли
Комментарии
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Кайтэн Камикадзев
Вениамин Мельников
В советское я работал на заводе,продукция производимая нами, была востребованы не только внутри страны,но и за рубежом.Заказов было больше ,чем мы могли изготовить.О галошах это лож,он и сам знает об этом.
И ещё одно безмозглое одноклеточное. Ты вообще в курсе полной цитаты про галоши? Ознакомься, я там выше её привёл. Но ты же думать не умеешь, тебе дали лопату говна, ты её сожрал и сидишь радостный воняешь съеденным. Прежде чем кидаться в атаку надо немножко хотя бы подумать (если есть чем), проверить а было ли так на самом деле как преподносит автор и только потом швыряться недоеденным говном на вентилятор. Приятного аппетита говноед!
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10 час.
1
Nikolia Vovchenko
Андрей
тупой советский патриот....очень глупый...
Да какой оно патриот-скорее идиот
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3 час.
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