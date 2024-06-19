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Петербургский дневник

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В Петербурге будут ежегодно отмечать день Мариуполя

В Петербурге будут ежегодно отмечать день Мариуполя

Новый праздник депутаты ЗакСа добавили в календарь памятных дат Северной столицы Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 19 июня, добавили новый праздник -  День города Мариуполя - побратима Санкт-Петербурга в календарь памятных дат.

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