Россиянка рассказала о дорогом отдыхе и проблемах с лежаками в отеле во Вьетнаме

Российская семья провела 11 дней в отеле Amiana Resort Nha Trang во вьетнамском городе Камрань. Тур обошёлся им в 580 тысяч рублей, а дополнительные расходы на месте составили около 1,8 тысячи долларов на питание, транспорт и развлечения.
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