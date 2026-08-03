Россиянка рассказала о дорогом отдыхе и проблемах с лежаками в отеле во Вьетнаме

Российская семья провела 11 дней в отеле Amiana Resort Nha Trang во вьетнамском городе Камрань. Тур обошёлся им в 580 тысяч рублей, а дополнительные расходы на месте составили около 1,8 тысячи долларов на питание, транспорт и развлечения.