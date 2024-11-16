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Русская весна

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С верой в сражение: До боя, в бою и после боев казаки героической казачьей разведывательной бригады «Терек» никогда не забывают о молитве (ВИДЕО)

С верой в сражение: До боя, в бою и после боев казаки героической казачьей разведывательной бригады «Терек» никогда не забывают о молитве (ВИДЕО)

До боя, в бою и после боев казаки героической казачьей разведывательной бригады «Терек» никогда не забывают о молитве.

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