Кадыров вступился за призвавшую устроить ядерный взрыв над Сибирью Симоньян

Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян является настоящим патриотом и отстаивает национальные интересы страны, заявил 4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, комментируя реакцию на идею журналистки о возможном ядерном взрыве в атмосфере над Сибирью на высоте 100 км.