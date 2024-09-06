Известный ведущий получил страшные увечья на съемках. Он стал затворником, но вдруг прервал молчание. О чем он рассказал?

В декабре 2022 года жизнь британского телеведущего и бывшего игрока в крикет Эндрю Флинтоффа, известного как Фредди, разделилась на до и после: на съемках культового шоу об автомобилях Top Gear он попал в страшное ДТП, в результате которого оказался прикован к постели.